Jovem poliglota viraliza na internet e cria ‘academia de idiomas’

Ángeles Gastón, de 18 anos, nascida em Rosário, na Argentina, é uma jovem poliglota que influencia pessoas de mesma faixa etária a buscarem conhecimento linguístico. Atualmente, possui uma plataforma de ensino, a Polygloteen, uma academia digital que conta com três professores nativos para o ensino da língua inglesa.

Com mais de 290 mil seguidores no Instagram e 300 mil no Tik-Tok, Angie - como prefere ser chamada - criou uma comunidade que começou a segui-la e a interagir com seus posts, "o que nos facilitou ter rapidamente vários alunos", revelou em uma entrevista ao portal Clarín.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angi Gaston (@polygloteen)

"Eu não dou aulas, mas sou eu quem incentiva os alunos a entender a importância de conhecer outras línguas. Não é fácil atingir os jovens de hoje, e isso é dito a você por alguém dessa geração”, afirma.

No momento, a garota está aprendendo coreano e italiano, além de falar com fluidez cinco idiomas: espanhol, inglês, francês, alemão e português. “Falar várias línguas mudou a minha mente e me fez sentir um pouco mais poderosa”, conta.

Há alguns meses, ela compartilhou um vídeo nas redes sociais em que falava em inglês, francês, alemão e português. Naquele instante, testemunhando seu impacto, entendeu que precisava usar seu conhecimento para alguma coisa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba relevantes para o seu dia

Levando em conta as dúvidas de seu público sobre como aprender tantos idiomas, a utilização de algum método especial e se a garota dava aulas, Ángeles se uniu à Josefina Mackinson, especialista em "caçar" pessoas com potencial na internet, e Manuela Haag, criadora de conteúdo. Juntas, elas desenvolveram a academia de idiomas.

"Eu não achava que isso aconteceria tão rápido, sinceramente, não estava nos planos de ninguém, mas encontrei as pessoas certas e não perdemos tempo... Esse vai ser nosso primeiro ano e temos grandes expectativas para o Polygloteen. A ideia é expandir aos poucos, começando pelo inglês e, conforme formos avançando, adicionaremos outros idiomas”, finaliza a jovem.



Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice