Irlanda: brasileiro é preso suspeito de esfaquear três pessoas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um brasileiro de 29 anos foi preso na segunda-feira (10), suspeito de ter esfaqueado três pessoas no centro de Dublin, na Irlanda, no domingo (9).

O brasileiro foi identificado como Gabriel Ferreira Motta Valladares. Autoridades locais informaram que ele utilizou uma faca e uma tesoura para cometer os ataques.

Segundo a investigação da polícia irlandesa, as pessoas esfaqueadas são homens e estão hospitalizados. "Três homens foram atacados neste incidente e foram hospitalizados, dois com ferimentos graves, mas sem risco para suas vidas, e outro com ferimentos leves", detalhou a polícia.

Ataque ocorreu na região de Stoneybatter. O jornal Irish Times informou que o suspeito esfaqueou "as vítimas com utensílios domésticos". "Vi veículos da polícia chegando muito rápido e ao mesmo tempo. Vi um homem correndo e eles o pegaram na frente de uma casa", disse uma moradora do local. "Ele gritava 'me deixe em paz'. Estava apavorado, como se não esperasse o que estava acontecendo", acrescentou a mulher.

A motivação do crime ainda está sendo investigada. Gabrial Valladares compareceu ao Tribunal Distrital de Dublin na manhã de terça-feira (11). De acordo com o jornal jornal Irish Times, o detetive David Chapman disse ao tribunal que quando o acusado prestou depoimento na delegacia de Bridewell Garda, ele apenas disse: "Eu estava com medo de ser morto".

O brasileiro permaneceu em silêncio no tribunal. Ele foi informado dos procedimentos judiciais por meio de um tradutor. Seu advogado, Michael French, declarou que seu cliente não tinha renda, solicitou assistência jurídica gratuita e também indicou que a fiança pode ser solicitada na próxima audiência, marcada para o dia 18 de fevereiro.

O suspeito foi indiciado por quatro crimes. A juíza Aine Clancy atendeu o pedido da defesa para disponibilizar atendimento médico imediato enquanto o brasileiro estiver sob custódia. A magistrada também concedeu assistência jurídica gratuita.

O brasileiro mora na Irlanda desde 2022. O UOL tenta contato com a defesa do suspeito.