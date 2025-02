Novos terremotos abalam a ilha grega de Santorini

Vários terremotos, o mais forte deles com 5,2 graus de magnitude, abalaram durante a noite a ilha grega turística de Santorini e sua vizinha Amorgos, informou nesta terça-feira (11) o Instituto de Geodinâmica do Observatório de Atenas.

O tremor mais forte aconteceu na segunda-feira às 22H16 locais (17H16 de Brasília) e foi sentido na capital grega, a mais de 200 quilômetros de distância, mas não deixou feridos ou danos.

Mais de 11.000 pessoas foram retiradas da região nos últimos dias devido à intensa atividade sísmica nesta turística ilha vulcânica das Cíclades.

O laboratório de sismologia da Universidade de Atenas detectou mais de 12.800 terremotos entre as ilhas de Santorini e Amorgos entre 26 de janeiro e 8 de fevereiro.

Os cientistas tentam transmitir mensagens de calma, mas acreditam que o ciclo pode se prolongar por algumas semanas.

O serviço de proteção civil da Grécia decretou estado de emergência para a ilha de Santorini, onde as escolas foram fechadas em 3 de fevereiro e permanecerão com as atividades suspensas até a próxima sexta-feira (14).

