Após tensão com EUA, novo avião com 111 deportados chega ao Brasil

Um segundo avião com brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou nesta sexta-feira (7) ao Brasil, depois das críticas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva às autoridades americanas pelo "tratamento degradante" a outro contingente de brasileiros expulsos no fim de janeiro.

O voo procedente da Louisiana aterrissou em Fortaleza, no Ceará, por volta das 16h15, constatou um fotógrafo da AFP.

A aeronave civil transportou "111 passageiros", disse uma fonte do governo brasileiro à AFP. "A informação que nós temos é de que todos os passageiros são brasileiros."

As autoridades brasileiras estimam que os 111 deportados esgotaram todos os recursos legais para permanecerem nos Estados Unidos, acrescentou a fonte. "É o que ficou acordado com os americanos."

Está previsto que uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) leve os deportados para Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Este é o segundo voo com brasileiros deportados desde que o presidente Donald Trump anunciou uma política agressiva de expulsão de imigrantes irregulares após assumir a Presidência, em 20 de janeiro.

O governo brasileiro disse na quinta-feira que o voo seria "objeto de avaliação com vistas à organização dos voos seguintes".

O Brasil formou esta semana um "grupo de trabalho" com a embaixada dos Estados Unidos para garantir "o atendimento humanizado" dos deportados, informaram as autoridades.

A medida foi tomada depois que o governo brasileiro convocou o encarregado de negócios dos Estados Unidos no país para pedir explicações pelo "tratamento degradante" a um primeiro contingente de 88 expulsos em 26 de janeiro, que foram algemados durante a viagem. A reclamação marcou o primeiro episódio de tensão entre os governos de Lula e Trump.

Uma fonte do governo brasileiro explicou dias atrás à AFP que essas deportações não têm "relação direta" com a operação contra imigrantes iniciada após a posse de Trump. Os voos se inserem em outro contexto: um entendimento bilateral entre Brasil e Estados Unidos de 2017, que "continua em vigor" e já resultou em outras expulsões em anos anteriores, disse a fonte.

Segundo números da Polícia Federal, 94 voos com mais de 7.500 deportados chegaram ao país procedentes dos Estados Unidos entre 2020 e 2024.

Em 26 de janeiro, imagens da televisão brasileira mostraram alguns passageiros desembarcando na cidade de Manaus, no Amazonas, com algemas nas mãos e nos tornozelos. O Brasil reclamou então aos Estados Unidos pelo "flagrante desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros".

"Quando o avião abre a porta, eles [os deportados] estão submetidos à legislação brasileira, e disso vamos cuidar com carinho", disse Lula na quarta-feira.

ffb-ll/rsr/dg/rpr/lb