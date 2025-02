Por que EUA acusa China de contribuir para o tráfico de fentanil?

Ao adicionar altas taxas alfandegárias a produtos do Canadá, México e China, o presidente americano Donald Trump afirmou que quer obrigá-los a agir para reduzir o tráfico de fentanil, um opioide responsável por uma grave crise sanitária nos Estados Unidos.

A China, cujos produtos terão uma taxa suplementar de 10%, é acusada de passividade frente ao tráfico dos componentes do fentanil, droga que, segundo autoridades americanas, provocou mais de 70.000 mortes por overdose nos Estados Unidos.

- O que é o fentanil? -

Fentanil é um ópio sintético 50 vezes mais potente que a heroína e muito mais fácil e barato de produzir. É a principal causa de morte entre americanos de 18 a 45 anos.

O departamento de controle de drogas dos EUA (DEA, Drug Enforcement Administration) diz que a China é "a maior fonte de produtos químicos relacionados ao fentanil contrabandeados para os Estados Unidos".

Em 2019, a China reforçou os controles, reduzindo o tráfego direto para os Estados Unidos.

Porém, segundo o serviço de investigação do Congresso dos EUA, os componentes químicos são enviados para o México, onde são transformados em fentanil e levados para os Estados Unidos.

As substâncias químicas do fentanil são, em sua maioria, legais na China, onde são usadas como analgésicos. A China diz que não há "tráfico ilegal de fentanil" de seu território para o México e promete fortalecer os controles.

- Quais medidas os Estados Unidos tomaram? -

O governo de Joe Biden, antecessor de Trump, fortaleceu a luta contra o fentanil. Em outubro, sancionou dezenas de entidades e indivíduos sediados na China, acusando-os de serem "fornecedores" de traficantes americanos, vendedores on-line e cartéis mexicanos.

O grupo, formado por empresas localizadas em Wuhan, outras partes da China continental e Hong Kong, é acusado de ter enviado ao México e Estados Unidos cerca de 900 kg de fentanil e precursores químicos, apreendidos pelas autoridades.

"O comércio mundial de fentanil que provoca a morte de americanos geralmente começa em fábricas químicas chinesas", disse Merrick Garland, enquanto era procurador-geral dos EUA.

- Quais acordos China e EUA assinaram? -

Em novembro de 2023, em São Francisco, no oeste dos Estados Unidos, os presidentes Joe Biden e Xi Jinping prometeram retomar as discussões sobre o assunto.

Em meados de 2024, a China anunciou um maior controle sobre três principais componentes do fentanil. Mas especialistas dizem que os traficantes de drogas se adaptam rapidamente, criando novas variantes de químicos.

A China não está sendo rígida o suficiente com as empresas envolvidas nesse comércio, diz Vanda Felbab-Brown, do laboratório de ideias americano Brookings Institution.

"Estamos longe de acusações reais ou processos concretos por lavagem de dinheiro ou envio de substâncias para cartéis mexicanos", disse.

- O aumento das tarifas será eficaz? -

Trump está determinado a adotar uma linha dura contra a China, mas não há garantia de que os aumentos das tarifas terão o efeito desejado. Podem até ser contraproducentes.

"A China está ampliando sua cooperação na aplicação da lei e no combate ao tráfico de drogas com países com os quais mantém boas relações", disse Felbab-Brown.

No entanto, "países com os quais mantém relações ruins ou que estão enfraquecendo, recusa qualquer cooperação", acrescentou.

Há também o problema da lavagem de dinheiro.

"Os cartéis internacionais cada vez mais recorrem a grupos chineses especializados em serviços de lavagem de dinheiro rápidos, baratos e seguros", disse a pesquisadora Zongyuan Zoe Liu em um relatório publicado em setembro pelo grupo americano Council on Foreign Relations.

"Obter o apoio de Pequim para interromper o fluxo ilícito de fentanil e suas substâncias químicas é um primeiro passo crucial para conter a oferta" do tráfico, enfatiza.

