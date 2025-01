Israel recebe lista com nomes de reféns que serão libertados no sábado

Israel recebeu os nomes dos três reféns que devem ser libertados no sábado (1) pelo movimento islamista Hamas, na quarta troca de prisioneiros desde o início do cessar-fogo em Gaza.

"Israel recebeu a lista dos reféns que esperamos que o Hamas liberte do cativeiro no sábado", informou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

"Uma resposta detalhada será apresentada após a revisão da lista e de informarmos as famílias", acrescentou o gabinete de Netanyahu.

O braço militar do Hamas publicou a lista dos reféns que serão libertados no sábado, mas esta precisa ser confirmada pelas autoridades israelenses.

Desde a entrada em vigor da trégua em 19 de janeiro, o Hamas, que governa a Faixa de Gaza, libertou 15 reféns.

str-my-jd/an/pc/fp