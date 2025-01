Rússia confirma as mortes de patinadores em acidente aéreo em Washington

A Rússia confirmou nesta sexta-feira (31) as mortes de Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, dois patinadores artísticos russos que foram campeões do mundo em 1994, no acidente aéreo de Washington que matou 67 pessoas.

"Evgenia Shishkova e Vadim Naumov estavam a bordo do avião que colidiu com um helicóptero na quarta-feira", disse a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, em uma entrevista coletiva.

Os patinadores "trabalhavam como treinadores nos Estados Unidos", acrescentou a porta-voz.

Zakharova informou ainda que entre os passageiros do avião também estava Inna Volyanskaya, uma ex-patinadora soviética que também trabalhava como treinadora nos Estados Unidos.

"Três vítimas do acidente tinham passaportes russos", afirmou a porta-voz.

