Trump que acabar com financiamento de escolas que ensinam 'teoria crítica da raça'

Donald Trump assinará um decreto para "encerrar o financiamento das escolas públicas que ensinam a teoria crítica da raça", uma de suas promessas de campanha, informou nesta quarta-feira (29) a porta-voz da Casa Branca, Karoline B. Leavitt.

A teoria crítica da raça é um conceito teórico que busca explicar as desigualdades raciais no país e parte do princípio de que o racismo é sistêmico nas instituições.

O presidente dos Estados Unidos "assinará uma ordem executiva (...) para encerrar o financiamento das escolas públicas que ensinam 'teoria crítica da raça' e outros programas divisionistas", afirmou Leavitt durante uma entrevista à Fox News.

Os conservadores usam esse conceito de forma pejorativa para criticar o ensino da conscientização contra o racismo.

Durante a campanha eleitoral, Trump prometeu cortar todo o financiamento federal das escolas que adotassem esse conceito.

De acordo com um documento obtido pelo New York Post, Trump assinará uma série de decretos nesta quarta-feira, incluindo um para expulsar estrangeiros, como estudantes com visto, que participaram de protestos pró-palestina nos Estados Unidos há alguns meses.

As universidades se tornaram o epicentro de uma onda de manifestações contra a guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

aue-es/cyb/erl/dga/am