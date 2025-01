Estilista belga Glenn Martens substitui John Galliano à frente da Maison Margiela

O estilista belga Glenn Martens será o próximo diretor criativo da Maison Margiela após a saída de John Galliano, anunciou nesta quarta-feira(29) o grupo OTB, proprietário da casa de alta-costura.

É uma promoção interna de Martens, reconhecido pelo grupo italiano por seu trabalho desde 2020 na Diesel, outra marca do OTB.

Até outubro, foi diretor da marca experimental de prêt-à-porter Y/Project, que fechou as portas definitivamente em janeiro.

"Trabalho com Glenn há anos, conheço seu talento e sei do que é capaz", disse o presidente do OTB, Renzo Rosso, citado no comunicado.

Graduado em design de moda pela Royal Academy of Antwerp, Glenn Martens ficou conhecido por sua audácia na apropriação do estilo 'streetwear'.

Ele disse que se sentiu "extremamente honrado em se unir à formidável Maison Margiela".

O famoso estilista britânico John Galliano, excêntrico e polêmico, anunciou no Instagram em dezembro sua saída da Maison Margiela, da qual foi um discreto diretor artístico por dez anos.

"Hoje é o dia em que dou adeus a Maison Margiela", escreveu, sem mencionar seus planos futuros.

hh/pel/jz/mb/jc