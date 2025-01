Economia espanhola registrou crescimento de 3,2% em 2024

Ao contrário da maioria de seus vizinhos europeus, a Espanha registrou um forte crescimento do PIB em 2024, graças ao número recorde de turistas e ao aumento de sua população, sustentado pela imigração.

De acordo com uma primeira estimativa publicada nesta quarta-feira (29) pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a economia espanhola cresceu 3,2% em 2024, depois de ter crescido 2,7% em 2023.

Diante desses números, a crise dos anos 2010 e o retrocesso causado pela pandemia de covid-19 são coisas do passado.

A taxa de 2024, alcançada graças a um sólido quarto trimestre (+0,8%), é ligeiramente superior às previsões do FMI e do Banco da Espanha, que esperavam 3,1%.

Mas, acima de tudo, é muito superior ao da zona do euro, onde o Banco Central Europeu prevê um crescimento de 0,8%.

O crescimento espanhol é "cerca de quatro vezes" maior que "a média da zona do euro", disse o ministro da Economia, Carlos Cuerpo, em um fórum em Madri nesta quarta-feira.

"Temos tido surpresas positivas contínuas em termos de crescimento há mais de dois anos", disse ele.

Nas suas previsões enviadas a Bruxelas no final de 2023, o Governo espanhol tinha apostado em um crescimento de 2% para o ano passado, face aos 2,7% de 2023, mas desde então revisou em alta a sua meta, apesar do impacto das desastrosas enchentes que afetaram o sudeste do país em outubro.

Os fatores por trás da tendência na Espanha incluem fundos do plano europeu de recuperação pós-covid, que beneficiaram muitas empresas, e a retomada do turismo: um recorde de 94 milhões de estrangeiros visitaram a Espanha no ano passado.

O turismo "impulsionou o consumo, mas também a exportação de serviços", afirma o professor de economia da Universidade IE de Madri, Martínez Lázaro, que destaca outro fator importante: o crescimento demográfico, sustentado pela imigração.

Segundo o INE, a Espanha ganhou 1,5 milhão de habitantes nos últimos três anos e se aproxima dos 49 milhões de habitantes. Isso ajudou a "sustentar a demanda interna", com repercussões positivas para a economia como um todo, insistiu o analista.

Essa situação vai continuar? O governo, que espera um crescimento de 2,4% em 2025, estava otimista nesta quarta-feira.

Com o "bom pulso" do último trimestre de 2024, a Espanha está "em uma posição muito boa" para "continuar liderando entre as principais economias a nível europeu", disse o ministro Cuerpo.

