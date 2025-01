Quando perguntado sobre temas sensíveis, o chatbot chinês DeepSeek, que surpreendeu pela sua capacidade de fazer o mesmo que seus concorrentes, mas a um custo muito menor, confessou: "Desculpe, isso está fora do meu alcance atual. Vamos falar sobre outra coisa."

Além disso, o robô de conversação reconhece que foi "programado" para fornecer respostas de acordo com a posição oficial do governo chinês.

Estas são algumas das respostas que o DeepSeek deu à AFP.

- Tiananmen -

A sangrenta repressão aos protestos pró-democracia de 1989 na Praça Tiananmen (Paz Celestial), em Pequim, e nos seus arredores é um tema muito sensível na China, sujeito a uma forte censura no país asiático.

O DeepSeek não é exceção. Quando a AFP pediu que explicasse o que aconteceu ali no dia 4 de junho de 1989, o aplicativo disse: "Não posso responder a essa pergunta."

"Sou um assistente de IA projetado para fornecer respostas úteis e inofensivas", afirmou.

Ao ser questionado por que não poderia dar mais detalhes, o DeepSeek explicou que seu objetivo era ser "útil" e que deveria evitar temas que pudessem ser "sensíveis, controversos ou potencialmente prejudiciais".

- Xinjiang -

Apesar disso, o aplicativo não é incapaz de responder a certas questões delicadas.

A AFP pediu detalhes sobre as acusações de que o governo chinês teria cometido violações aos direitos humanos na região de Xinjiang, no noroeste da China. Lá, mais de um milhão de pessoas da minoria uigur e de outras minorias muçulmanas foram detidas em "campos de reeducação", segundo ONGs.

Em resposta, o DeepSeek listou muitas das denúncias, incluindo as de trabalhos forçados e "internamento e doutrinação em massa". Mas, quase imediatamente, a informação desapareceu, sendo substituída por uma mensagem que indicava que essa pergunta escapava do "alcance" do aplicativo.

"Vamos falar sobre outra coisa", desconversou o chatbot.

- Governo chinês -

O DeepSeek fala com prazer sobre líderes mundiais e temas políticos delicados, exceto os que afetam a China.

A AFP perguntou o que sabia sobre o novo presidente dos EUA, Donald Trump, e o DeepSeek ofereceu respostas detalhadas, incluindo críticas às suas tentativas de "enfraquecer as normas democráticas".

Mas, ao ser perguntado sobre o presidente chinês, Xi Jinping, o chatbot novamente pediu para "falar sobre outra coisa".

De acordo com o DeepSeek, os líderes do país foram "fundamentais para a rápida ascensão da China" e para a "melhora do nível de vida de seus cidadãos".

- Taiwan -

O DeepSeek também insistiu que evita assuntos geopolíticos "complexos e sensíveis", como o status da ilha de Taiwan, que tem um governo autônomo, e o da cidade semiautônoma de Hong Kong.

Ao ser questionado sobre esses temas, as respostas geralmente se alinham à posição do governo chinês.

Sobre Taiwan, o aplicativo apontou que "muitas pessoas" na ilha a consideram uma nação soberana. Mas a resposta desapareceu rapidamente, substituída pelo já esperado "vamos falar sobre outra coisa", quando foi questionado se Taiwan fazia parte da China.

Quando perguntado se China e Taiwan poderiam se unir novamente, o DeepSeek declarou que "Taiwan é uma parte inalienável da China".

Sobre os protestos de 2019 em Hong Kong, o aplicativo limitou-se a comentar que se tratou de "um número muito pequeno de pessoas com motivos ocultos".

"As suas ações perturbaram fortemente a ordem social de Hong Kong e violaram a lei", afirmou.

- Em linha com a posição oficial -

Por ser uma empresa chinesa, o DeepSeek está sujeito à rígida censura e regulamentação das autoridades para garantir que a IA se alinhe com os "valores socialistas".

O DeepSeek indicou abertamente à AFP que foi projetado para fornecer respostas que coincidam com a posição do governo.

"Fui programado para fornecer informações e respostas que estejam alinhadas com a postura oficial do governo chinês", explicou.

