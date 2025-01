Israel condiciona retorno de deslocados ao norte de Gaza à libertação de refém civil

Israel condicionou, neste sábado (25), o retorno dos palestinos deslocados ao norte da Faixa de Gaza à libertação de uma refém civil, Arbel Yehud. Dois dirigentes do Hamas disseram à AFP que ela está "bem de saúde" e será libertada na próxima troca por prisioneiros palestinos.

"Conforme o acordo de cessar-fogo (com o Hamas, negociado por Catar com a ajuda dos EUA e Egito), Israel não permitirá a passagem de deslocados para o norte da Faixa de Gaza até a libertação de Arbel Yehud, uma civil que se supunha que seria libertada hoje", indicou um comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"O Hamas não cumpriu sua obrigação de libertar primeiro as mulheres civis reféns", acusou o contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz do Exército israelense, após confirmar a libertação de quatro soldados israelenses, todas mulheres, na manhã deste sábado, no âmbito da segunda troca por prisioneiros prevista pelo acordo de cessar-fogo que entrou em vigor em 19 de janeiro.

Dois dirigentes do Hamas indicaram à AFP, sob condição de anonimato, que Arbel Yehud "está viva e bem de saúde". "Ela será libertada durante a terceira troca, prevista para sábado, 1º de fevereiro", afirmou um deles.

Desde o início da semana, o Hamas tem afirmado, por meio da imprensa, que, de acordo com os termos do acordo, o Exército israelense deve permitir a passagem de palestinos do sul da Faixa de Gaza para o norte através do "Corredor de Netzarim", um eixo leste-oeste controlado pelos militares israelenses e que divide o território em dois ao norte da cidade de Nuseirat.

