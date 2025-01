Wolfsburg tropeça com Holstein Kiel e perde chance de se aproximar da zona da Champions

O Wolfsburg perdeu uma chance de se aproximar da zona de classificação para a Liga dos Campeões ao tropeçar em casa com o vice-lanterna Holstein Kiel no empate em 2 a 2 nesta sexta-feira, (25) pela 19ª rodada do Campeonato Alemão.

Com o empate, o time do técnico Ralph Hasenhüttl fica na sexta posição com 28 pontos, quatro atrás do Stuttgart, que fecha o Top 4 e no sábado visita ao Mainz (7º).

Além disso, dependendo dos resultados do fim de semana, o Wolfsburg pode despencar na tabela e terminar a rodada em nono.

Por sua vez, o Kiel somou um ponto valioso na luta contra o rebaixamento, apesar de continuar em situação delicada.

Depois de David Zec (13') abrir o placar para o Kiel, Patrick Wimmer (50') e Jonas Wind (53') viraram para o Wolfsburg no início do segundo tempo, mas Steven Skrzybski (80') marcou na reta final para deixar tudo igual.

O líder isolado do Campeonato Alemão é o Bayern de Munique, que entra no campo no sábado, em visita o Freiburg (8º). No mesmo dia, o Bayer Leverkusen (2º) vai à casa do RB Leipzig (5º) continuar à casa dos bávaros.

Por sua vez, o Eintracht Frankfurt (3º) joga no domingo contra o Hoffenheim (15º), primeiro time fora da zona de rebaixamento.

-- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Wolfsburg - Holstein Kiel 2 - 2

- Sábado:

(11h30) Borussia Dortmund - Werder Bremen

RB Leipzig - Bayer Leverkusen

Freiburg - Bayern de Munique

Augsburg - Heidenheim

Mainz - Stuttgart

(14h30) B. Mönchengladbach - Bochum

- Domingo:

(11h30) Hoffenheim - Eintracht Frankfurt

(13h30) St Pauli - Union Berlin

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 45 18 14 3 1 56 15 41

2. Bayer Leverkusen 41 18 12 5 1 44 24 20

3. Eintracht Frankfurt 36 18 11 3 4 42 24 18

4. Stuttgart 32 18 9 5 4 36 26 10

5. RB Leipzig 31 18 9 4 5 32 27 5

6. Wolfsburg 28 19 8 4 7 42 34 8

7. Mainz 28 18 8 4 6 31 23 8

8. Freiburg 27 18 8 3 7 25 34 -9

9. Werder Bremen 26 18 7 5 6 31 34 -3

10. Borussia Dortmund 25 18 7 4 7 32 31 1

11. B. Mönchengladbach 24 18 7 3 8 27 29 -2

12. Augsburg 22 18 6 4 8 21 33 -12

13. Union Berlin 20 18 5 5 8 16 24 -8

14. St Pauli 17 18 5 2 11 14 21 -7

15. Hoffenheim 17 18 4 5 9 23 35 -12

16. Heidenheim 14 18 4 2 12 23 38 -15

17. Holstein Kiel 12 19 3 3 13 28 48 -20

18. Bochum 10 18 2 4 12 17 40 -23

