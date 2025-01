O atacante francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, afirmou nesta terça-feira (21) que uma mudança de mentalidade o ajudou a melhorar a sua situação na capital espanhola após a sua saída do Paris Saint-Germain.

"O processo foi simplesmente mais mental. Estava fisicamente bem e com a equipe tinha que fazer mais e sabia disso. Não vim a Madri para jogar mal. Isso mudou e agora temos que continuar porque no Real Madrid temos que jogar sempre bem", declarou Mbappé em entrevista coletiva antes da partida da Liga dos Campeões contra o Salzburg.

O craque francês teve um desempenho irregular nos primeiros meses no clube 'merengue', mas nas últimas semanas voltou ao nível habitual dos últimos anos.

"Estou muito tranquilo. Quando você é um jogador como eu, com todas as coisas que as pessoas esperavam de mim, é normal. Este é o mundo do futebol. Você tem que ter calma e foco no seu jogo. Eu sabia que poderia mudar a situação e estou muito feliz com isso", continuou ele.

Mbappé perdeu dois pênaltis, contra o Liverpool e o Athletic Bilbao, no final de 2024, dois jogos que terminaram em derrota, e admitiu então que tinha "chegado ao fundo do poço".

O jogador de 26 anos prometeu mostrar a sua personalidade e superar o mau início, e agora já marcou oito gols nos últimos 10 jogos contando todas as competições.

- Papel de Ancelotti -

"Sou um tipo de jogador que precisa dessa pressão e de sentir que é preciso sempre fazer mais. Quando você joga em um clube como o Real Madrid e não ganha um título, é normal que as pessoas te vaiem", disse o astro francês.

Durante a sequência ruim e enquanto lutava contra um problema muscular, Mbappé não atuou pela seleção francesa nas partidas da Liga das Nações nos últimos meses do ano passado.

No entanto, o atacante garantiu que está ansioso para voltar à ação pelo seu país.

"Nada está acontecendo com a seleção. Não posso mudar as críticas. Quero voltar em março e ajudar a seleção porque meu amor por ela não mudou", afirmou Mabppé.

O craque francês também deu uma entrevista publicada nesta terça-feira para a TNT Sports Brasil, na qual falou sobre o papel de seu técnico, Carlo Ancelotti, na recuperação do seu melhor nível. "Desde o primeiro dia o treinador tenta me ajudar. Claro que não joguei muito bem, mas ele sempre esteve ao meu lado, como todas as pessoas do clube, meus companheiros", disse ele.

"Como já disse: o meu momento de adaptação acabou e me sinto bem na equipe, nos movimentos, no jogo e voltei a marcar gols importantes".

Companheiro de Neymar no PSG, Mbappé evitou comentar as declarações do astro brasileiro em que mencionou um problema de 'egos' dentro do vestiário parisiense. "Não tenho nada a dizer. Estou muito concentrado no que faço aqui no Real Madrid".

"Tenho muito respeito por Neymar, tenho certeza de que posso falar muitas vezes de Neymar, mas quero lembrar do lado positivo, um jogador único na história do futebol, de todos os momentos que passamos em Paris", acrescentou.

