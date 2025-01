O senador democrata John Fetterman (Pensilvânia), de 55 anos, compareceu à posse de Donald Trump usando um moletom esportivo, um tênis de corrida e uma bermuda, em meio a políticos e convidados de traje esporte fino. A cerimônia ocorreu na última segunda-feira (20/1) e, devido ao frio de -4°C na capital dos EUA, foi transferida para a rotunda do Capitólio, em Washington.





Mesmo com o clima de inverno na região, ele foi visto com os mesmos trajes do lado de fora do Capitólio.





Apesar do clima invernal da região, ele foi visto com os mesmos trajes do lado de fora do Capitólio Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Apesar de sua roupa bastante inusitada, a escolha não é novidade para quem o conhece. Fetterman já possui o costume de usar bermuda e moletom em sessões do Senado. Foram poucas as exceções ao longo de seu mandato em que foi obrigado a se vestir de acordo com as políticas da câmara alta - por exemplo, quando ele presidiu os procedimentos do Senado.

A carreira de Fetterman

O democrata atuou como 34º vice-governador da Pensilvânia de 2019 a 2023 e anteriormente como prefeito de Braddock de 2006 a 2019. Na eleição de 2022 para o Senado, derrotou o republicano Mehmet Oz, um médico que se tornou celebridade no país. Ele venceu a disputa com 50,5% dos votos.





Descrito geralmente como progressista, defende a saúde como um direito, a reforma da justiça criminal, a abolição da pena de morte, o aumento do salário mínimo federal para US$ 15 por hora e a legalização da cannabis.





Possível apoio a Trump

Apesar de defender algumas ideias progressistas, mantém uma posição de apoio declarado a Israel desde o ataque do Hamas, em outubro de 2023. Além disso, cobriu as paredes de seu gabinete com retratos dos reféns levados para Gaza e saiu com uma bandeira israelense quando manifestantes pró-Hamas foram protestar na frente do Senado.

Recentemente assumiu posições mais heterodoxas, do ponto de vista democrata, em relação à imigração ilegal e à exploração de petróleo. Alguns simpatizantes republicanos passaram a propor que ele mudasse de partido.





Atualmente, é tido como um dos políticos democratas mais favoráveis a Trump. Segundo o New York Post, ele viajou à propriedade de Trump - a convite do presidente eleito - em Mar-a-Lago, o palacete onde mora na Flórida, na semana passada para se encontrarem.





"Não sou apenas um senador pelos democratas, sou um senador por todos os habitantes da Pensilvânia", justificou ele sobre a visita.

Esposa brasileira

John Fetterman é casado com a brasileira Gisele Barreto, natural da Tijuca, no Rio de Janeiro. A carioca nunca escondeu que viveu por 15 anos como imigrante ilegal nos EUA até obter seu green card (o visto de residência), em 2005, e a sua cidadania, em 2009. Ela foi figura central na campanha do marido ao Senado.





