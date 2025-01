O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu levar astronautas americanos para Marte. Em discurso de posse, nesta segunda-feira (20/1), no Capitólio, sede do Congresso americano, o Republicano repetiu o feito do ex-presidente John Kennedy que fez a promessa de levar astronautas para a Lua em 1962.

“Vamos levar nossa bandeira para novos e lindos horizontes. Vamos seguir nossa vontade até as estrelas, lançando nossos astronautas para colocar nossas estrelas e listras no planeta Marte", afirmou o republicano.

Na plateia, o empresário Elon Musk, dono da empresa SpaceX, comemorou o anúncio do presidente. Musk é um dos principais apoiadores do republicano e será um dos chefes do Departamento de Eficiência Governamental, pasta criada com o objetivo de desburocratizar a máquina estatal e abrigar o bilionário dentro da administração Trump.

Trump retorna para o segundo mandato como o 47º presidente dos Estados Unidos. Sua volta ao poder é cercada por grande expectativa, por causa de suas promessas de campanha e dos últimos pronunciamentos, que vão desde a deportação em massa de imigrantes ilegais até a anexação do Canadá e da Groenlândia aos EUA, passando pela taxação de produtos importantes, o que preocupa diretamente o Brasil.

Para vencer os democratas, Trump apostou na radicalização e convidou o ex-senador por Ohio, James David Vance – popularmente conhecido como J.D Vance – para ser o seu vice, o terceiro mais jovem a ocupar o cargo. Na época, a escolha foi recebida com estranheza por analistas, porque o número dois da chapa não agregava um eleitorado diferente dos conservadores que já apoiavam o empresário.

Trump superou uma marca que não era alcançada por um republicano desde George W. Bush, em 2004: vencer no voto popular. O presidente foi eleito com 312 votos no colégio eleitoral, contra 226 de Kamala Harris, vencendo, inclusive, em todos os nove “estados-pêndulo”. Em votos totais, o republicano conquistou o apoio de 77,3 milhões de americanos, contra 75 milhões para a candidata do Democratas.