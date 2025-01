Em discurso durante cerimônia de posse como 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump voltou a atacar imigrantes no país, os quais chamou criminosos "vindos de prisões e hospitais psiquiátricos de fora do país". O republicano afirmou que vai decretar emergência nacional na fronteira ao sul do país e prometeu enviar tropas para os locais para "reparar desastres das invasões".

O eleito iniciou discurso anunciando que a “era de ouro dos Estados Unidos começa agora” e prometeu defender a soberania nacional. Entre acusações ao governo do antecessor Joe Biden, Trump afirmou que o país vem de um declínio de um establishment corrupto. Presidente ainda destacou os conflitos no exterior.

Na noite de domingo (19/1), durante festa às vésperas das eleições, ele já havia atacado imigrantes e prometido uma deportação em massa.