crédito: Getty Images via AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinará uma ordem executiva que orienta o governo a reconhecer a existência de apenas "dois sexos", afirmaram futuros funcionários da Casa Branca nesta segunda-feira (20/1), segundo informações da Agência France-Presse.

"O que estamos fazendo hoje é definir que a política dos Estados Unidos é reconhecer dois sexos: masculino e feminino", disse o funcionário.

Fontes também afirmam que o presidente americano planeja emitir decretos para acabar com o direito à cidadania por nascimento no país, assim como o direito de pedir asilo.

"Vamos acabar com o asilo (...), o que abre um processo de remoção imediata sem a possibilidade de asilo. Depois, vamos acabar com o direito à cidadania por nascimento", disse.

Trump toma posse nesta segunda (20), com a presença de Joe Biden e Kamala Harris, além de diversas autoridades mundiais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

No início da manhã, Trump abriu os eventos de posse com uma cerimônia religiosa na igreja de St. John, ao lado da esposa, Melania. Na sequência, partiu para a Casa Branca para tomar um chá com Biden.