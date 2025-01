Modelo é puxado por polvo para debaixo d'água: 'encontrei meu amor'

O modelo italiano Federico Cola movimentou as redes sociais ao compartilhar um vídeo incomum. O rapaz estava dentro do mar quando foi surpreendido por um polvo, que agarrou sua perna, causando um pequeno "tumulto" dentro d'água.

O vídeo já passou de 1 milhão de likes e 13 mil comentários na conta de 135 mil seguidores do modelo. A gravação começa com ele se assustando ao ter as pernas agarradas pelo animal. Após um leve confronto, eles conseguem entrar em harmonia.

A surpresa maior acontece quando, na sequência do post, ele posa com o polvo agarrado a suas costas antes de devolvê-lo ao mar. "Que surpresa mágica esta primeira do ano. Encontrei o meu amor (na verdade ele encontrou-me) haha", brincou.





Entre os comentários, há desde elogios à aparência de Cola até críticas ao impacto ambiental da ação. Os comentários negativos, em sua maioria, são voltados aos riscos de a interação resultar em danos à saúde do polvo.

Um perfil especializado em polvos (@octonation) foi aos comentários dar mais detalhes a respeito da postagem. Segundo eles, à primeira vista, parece que o "polvo está sendo retirado da água de uma forma que pareceu grosseira e improdutiva".





Postagem de Federico Cola Reprodução/Redes Sociais

Porém, ao conversarem com o modelo, eles chegaram a uma conclusão: "Após uma conversa privada com @colafederico, descobrimos que o polvo provavelmente estava sensível e apresentando um comportamento típico de fim de vida". Em outras palavras, de acordo com os especialistas, o animal possivelmente passava por um processo avançado de envelhecimento natural, o que resultava em comportamentos que fogem do habitual.

"Em retrospecto, deveríamos ter tratado essa conversa de forma privada e incentivado o criador a incluir esse contexto importante na legenda, em vez de nos envolvermos em uma discussão pública. Agora entendemos que as intenções do criador eram puras, como fã de polvos ao longo da vida, e usaremos essa situação como uma oportunidade para promover a comunicação aberta e a educação".

Estagiária sob supervisão do editor-assistente Edu Oliveira