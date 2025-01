AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 18 DE JANEIRO DE 2025 ATÉ SÁBADO, 25 DE JANEIRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 18 DE JANEIRO DE 2025

América

(*) WASHINGTON (Estados Unidos) - Milhares de pessoas devem protestar contra o presidente eleito Donald Trump e as prioridades políticas - 13H00

QUITO (Equador) - Ministério Público investigará desaparecimento de quatro adolescentes em operação militar no Equador - (até 30 de Março 2025)

Europa

(+) MADRI (Espanha) - Manifestação para pedir o fim da guerra em Gaza e de apoio à Palestina - 15H00

Esportes

MELBOURNE (Austrália) - Tênis: torneios do Grand Slam - Aberto da Austrália - (até 26)

DOMINGO, 19 DE JANEIRO DE 2025

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente eleito Donald Trump realiza um dia de comício MAGA antes da cerimônia de posse - 18H00

SEGUNDA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2025

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Cerimônia de posse do presidente Donald Trump -

PANAMÁ (Panamá) - Julgamento de 36 pessoas, incluindo os ex-presidentes Ricardo Martinelli e Juan Carlos Varela, acusados de lavagem de dinheiro com a Odebrecht - 03H00 (até 28 de Fevereiro)

Europa

DAVOS (Suíça) - Reunião anual do Fórum Econômico Mundial - (até 24)

(+) BERLIM (Alemanha) - Coletiva de imprensa entre a chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, e seu colega lituano, K?stutis Budrys - 13H30

TERÇA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2025

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - Julgamento do editor do tabloide The Sun, processado pelo Príncipe Harry por coleta ilegal de informações - (até 1 de Abril)

QUARTA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2025

Europa

(+) PARIS (França) - Olaf Scholz é recebido no Eliseu por Emmanuel Macron -

(+) MOSCOU (Rússia) - Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, encontra-se com o ministro das Relações Exteriores do Quirguistão -

(+) DUBLIN (Irlanda) - Parlamento da Irlanda elege formalmente nova coalizão de centro-direita -

QUINTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2025

América

(*) HOLLYWOOD (Estados Unidos) - Anúncio dos indicados ao Oscar - 14H30

PARK CITY (Estados Unidos) - Festival de Cinema de Sundance 2025 - (até 2 de Fevereiro)

Ásia-Pacífico

WUHAN (China) - Aniversário de 5 anos do primeiro confinamento pela covid-19 -