Atual bicampeã em Melbourne, a número 1 do mundo Aryna Sabalenka se classificou com dificuldades nesta sexta-feira (17) para as oitavas de final do Aberto da Austrália, muitas vezes frágil em seus saques contra a dinamarquesa Clara Tauson (42ª).

A bielorrussa venceu com parciais de 7-6 (7/5) e 6-4 a recente vencedora do torneio de Auckland, a quem enfrentou pela primeira vez.

Nenhuma das jogadoras conseguiu confirmar seu serviço durante os primeiros sete games da partida. O primeiro set acabou sendo vencido no tie-break (7/5) por Sabalenka, que precisou de cinco set points para fechar.

No segundo set, a bielorrussa abriu 3-1, antes de ter seu serviço quebrado novamente por Tauson, que se recuperou e empatou em 4-4. Depois de um game de quase 15 minutos, Sabalenka mais uma vez conseguiu quebrar o saque da adversária antes de vencer com seu serviço (6-4).

Na próxima rodada, a número 1 do mundo enfrentará a polonesa Magdalena Frech (26ª) ou a jovem russa Mirra Andreeva, 15ª do mundo, de 17 anos.

Segundo a WTA, Sabalenka precisa chegar pelo menos às semifinais do Aberto da Austrália para ter esperança de se manter na liderança no ranking mundial, em que está à frente de Iga Swiatek.

Se conquistar o título em Melbourne, a número 1 do circuito feminino será a primeira jogadora desde Martina Hingis (1997-1999) a vencer o Aberto da Austrália por três anos consecutivos.

