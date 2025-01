Filho de Fred e Mary Anne Trump, o republicano nasceu em uma família que fez fortuna no ramo da construção civil. Trump também foi eleito “Pessoa do Ano” pela revista Time, que citou seu renascimento político dentro dos Estados Unidos.

A posse do presidente eleito dos Estados Unidos está marcada para esta segunda-feira (20/1) em Washington DC. A data já foi alterada por congressistas americanos em outra oportunidade.

A primeira Constituição dos Estados Unidos, de 1788, determinava que as votações devesse ocorrer na primeira quarta-feira de fevereiro e que os trabalhos dos parlamentares eleitos iniciassem na primeira quarta-feira de março.

A norma só foi alterada em 1932, quando, em meio aos problemas da Grande Depressão que assolava o país, decidiram encurtar o período de espera para que o poder do Executivo federal fosse alterado. Naquela época, as eleições ocorriam em novembro do ano anterior à posse.

Com isso, uma emenda à Constituição determinou que a posse deve ocorrer sempre ao meio-dia de 20 de janeiro.

E no Brasil?

A Constituição Federal de 1988 que determinou, em seu artigo 82, que o mandato de Presidente da República terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição.

Antes da norma, os presidentes e governadores eram empossados em 15 de março.

Contudo, em 2021 foi aprovada uma emenda constitucional que determina a nova data de 5 de janeiro para posse de presidente, medida que passará a valer a partir de 2027. A intenção é não coincidir com as datas de posse dos governadores, que ocorriam no mesmo dia, mas que agora foram alteradas para o dia 6 de janeiro, para que a cerimônia do Executivo federal possa ser prestigiadas por outros políticos.

Os prefeitos eleitos seguem com suas posses em 1º de janeiro. Já deputados e senadores são empossados em 1º de fevereiro.

