O Grêmio, que disputará a Copa Sul-Americana de 2025, anunciou a contratação do meio-campista colombiano Gustavo Cuéllar, que recentemente concordou em deixar o saudita Al-Shabab.

O meia, conhecido pelo vigor físico e a boa técnica, assinou contrato até 2026, informou o clube de Porto Alegre num comunicado divulgado na noite de quarta-feira.

'El Viking' Cuéllar, de 32 anos, retorna ao Brasil após atuar desde setembro de 2019 no futebol da Arábia Saudita, onde defendeu o Al-Hilal e o Al-Shabab.

O meio-campista partiu rumo ao futebol saudita após se destacar no Flamengo, no qual foi até capitão.

Agora volta ao Brasil para defender o Grêmio, que atualmente é comandado pelo argentino naturalizado boliviano Gustavo Quinteros.

O treinador chegou a Porto Alegre no início do ano após conquistar o campeonato argentino pelo Vélez Sarsfield, e como substituto de Renato Portaluppi, que deixou o time tricolor em dezembro.

Embora tenha se classificado para a Sul-Americana de 2025, o Grêmio de Renato correu risco de rebaixamento na temporada passada, quando foi afetado pelas enchentes que assolaram Porto Alegre entre abril e maio.

Revelado na categoria de base do Deportivo Cali, Cuéllar disputou 24 partidas pela seleção colombiana e marcou um gol.

Porém, ele não é convocado desde as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar-2022, em que os colombianos acabaram ficando sem a vaga.

raa/ffb/gfe/aam/am