O misterioso desaparecimento de duas irmãs gêmeas húngaras, Eliza e Henrietta Huszti, de 32 anos, nos últimos dez dias mobilizou a polícia escocesa, que descartou qualquer pista criminosa.

As duas mulheres, que fazem parte de um grupo de irmãs trigêmeas, foram vistas pela última vez em imagens de câmeras de segurança da cidade por volta das 2h da manhã do dia 7 de janeiro, caminhando às margens do Rio Dee, em Aberdeen (nordeste da Escócia).

A imprensa britânica e húngara estão publicando fotos das gêmeas, que vivem na Escócia há dez anos, se vestem da mesma forma e têm uma semelhança impressionante.

As buscas estão concentradas nos arredores do rio, já que "não há evidências de que as mulheres tenham saído" desta área, informou a polícia escocesa, que indicou que as circunstâncias deste desaparecimento não são "suspeitas" e que um processo criminal não é considerado.

Um dos irmãos das mulheres, Jozsef, disse à imprensa que não notou nada incomum em seu comportamento nos dias que antecederam ao desaparecimento.

Jozsef explicou que a outra irmã, Edit, falou com as gêmeas para desejar feliz ano novo e, durante a chamada de vídeo, elas estavam "felizes e alegres".

Mas na quarta-feira, Jozsef expressou "surpresa" ao descobrir que haviam comunicado ao responsável por seu imóvel que planejavam se mudar, dias antes de desaparecerem.

"Elas nunca haviam mencionado esses planos", disse em entrevista à BBC, filmada em Budapeste.

As duas mulheres, que não tinham problemas financeiros, estavam economizando para comprar uma casa própria.

Para a polícia, é possível que tenham se jogado no rio, embora as razões sejam desconhecidas.

