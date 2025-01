O Manchester City, apesar de dar minutos a jogadores menos utilizados, derrotou por 8 a 0 o vizinho Salford, time da quarta divisão que pertence a antigos ídolos do Manchester United, neste sábado (11), pela terceira rodada da Copa da Inglaterra.

Os jogadores comandados por Pep Guardiola iniciaram assim esta edição da FA Cup, o torneio de futebol mais antigo do mundo, com a maior vitória entre todos os duelos disputados até agora.

David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs e Gary Neville fazem parte do quadro de proprietários do Salford, um time modesto que dexou claro o abismo que o separa do atual tetracampeão da Premier League.

Guardiola combinou em sua equipe, jogadores que costumam ser titulares (Ederson, Aké, Nunes, Doku e Savinho) com jovens promissores (Simpson-Pusey, O'Reilly e McAtee) e até um estreante, Divin Mubama.

Este último, de 20 anos, foi titular no ataque no lugar de Erling Haaland e comemorou a estreia marcando seu primeiro gol ao empurrar com o pé esquerdo para o gol vazio após um cruzamento de Matheus Nunes: o 2 a 0 para o City.

Mais cedo, seu companheiro Jeremy Doku havia aberto o placar aos 8 minutos. O jogador belga também marcou aos 69 e se destacou por dar duas assistências na partida.

O jogador que mais vezes balançou as redes foi James McAtee, meia-atacante de 22 anos, com um hat-trick (62', 72' e 81').

Os outros gols dos 'Sky Blues' na partida foram marcados pelo jovem de 19 anos Nico O'Reilly (43') e Jack Grealish (49' de pênalti). Este último não marcava em competições oficiais pelo seu clube desde dezembro de 2023.

Depois da profunda queda de rendimento que marcou a reta final de 2024, o Manchester City parece ter acordado. Venceu os últimos três jogos, dois na Premier League e agora na estreia na Copa da Inglaterra, torneio em que o City foi vice-campeão na temporada passada.

jta/dr/iga/aam