Homem aposta em número de placa de carro e ganha R$ 3 milhões

Um estresse na estrada garantiu fortuna. No estado de Maryland, nos Estados Unidos, um homem apostou na loteria os números da placa de um carro que o fechou na estrada e ganhou um prêmio de US$ 500 mil, o equivalente a R$ 3 milhões.

O homem parou em uma loja de bebidas alcoólicas e apostas, onde tomou uma decisão espontânea: apostar na loteria. Ele comprou dez bilhetes idênticos no jogo "Pick 5", que consiste em apostar 5 números. Após ser fechado no trânsito, o estadunidense acabou decorando a placa do carro do infrator. No estado de Maryland, as placas padrão costumam ser compostas por cinco números e duas letras.





O jogador combinou os números da placa e apostou na modalidade "aposta direta", em que os bilhetes custam US$ 1. Cada jogo rendeu a ele US$ 50 mil. Juntos, os dez jogos levaram US$ 500 mil.

Após sua jogada, foi para casa e dormiu. Ele verificou seus bilhetes vencedores somente na manhã seguinte. “Eu escaneei os bilhetes usando o aplicativo da loteria no telefone”, disse ele em comunicado da Maryland Lottery.



O americano compartilhou a notícia de que ganhou na loteria com a mãe. Ele pretende usar parte do prêmio para pagar as contas e, com o restante, fazer investimentos.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata