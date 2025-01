Em um passo histórico para o avanço do tratamento do câncer no Oriente Médio, a BOSTON ONCOLOGY ARABIA e a SPIMACO assinaram um memorando de entendimento (MoU) para localizar a produção de tratamentos avançados de oncologia oral na Arábia Saudita. Anunciada na conferência CPHI Middle East, essa parceria reflete o compromisso compartilhado de melhorar os resultados dos pacientes, promover a experiência local e contribuir para as metas da Visão 2030 do país para a transformação da saúde.

In a landmark step towards advancing cancer care in the Middle East, BOSTON ONCOLOGY ARABIA and SPIMACO have signed a Memorandum of Understanding (MoU) to localize the production of advanced oral oncology treatments in the Kingdom of Saudi Arabia. (Photo: Business Wire)

Pioneirismo na localização farmacêutica

Com foco na transferência de tecnologia e conhecimento, a colaboração permitirá que as partes comercializem medicamentos essenciais de oncologia oral no mercado interno. A iniciativa não apenas melhora o acesso a tratamentos que salvam vidas, mas também fortalece a infraestrutura industrial e de saúde do país.

“Esse acordo representa um marco significativo para garantir que os pacientes da Arábia Saudita e de outros países tenham acesso imediato a tratamentos oncológicos de classe mundial”, disse o Dr. Abdullah Baaj, CEO da Boston Oncology Arabia. “Ao localizar a produção e investir em tecnologias de ponta, não estamos apenas atendendo às necessidades imediatas, estamos modelando um futuro sustentável para o atendimento oncológico na região do GCC/MENA.”

O CEO da SPIMACO, Jérôme Cabannes, acrescentou: “Essa parceria aumenta nossa capacidade de oferecer tratamentos oncológicos de alta qualidade e fortalece nosso compromisso com a visão da Arábia Saudita de um sistema de saúde autossuficiente. Ela reflete nossa dedicação compartilhada ao atendimento ao paciente e reforça nosso papel de liderança no setor farmacêutico.”

Alinhamento estratégico com a Visão 2030

Essa colaboração reforça a liderança da Arábia Saudita nos mercados farmacêuticos regionais e mundiais. Ao estabelecer recursos de fabricação local para terapias avançadas de oncologia oral, a parceria se alinha às metas da Visão 2030 para reduzir a dependência de importações, fortalecer o setor local e melhorar o acesso a tratamentos inovadores para pacientes no país.

De olho no futuro

A parceria priorizará a comercialização das principais terapias de oncologia oral nos próximos cinco anos, gerando benefícios significativos, incluindo a criação de empregos, o desenvolvimento de conhecimento especializado e capacidade de produção locais e o acesso equitativo a tratamentos essenciais contra o câncer na Arábia Saudita e em toda a região MENA.

Essa colaboração mostra o potencial de parcerias estratégicas ousadas para abrir novas oportunidades de avanço no tratamento oncológico e atender a necessidades críticas de saúde.

Sobre a Boston Oncology Arabia

Com sede em Riad, a Boston Oncology Arabia é uma empresa farmacêutica líder com a missão de impactar a vida de um bilhão de pacientes até 2030. A empresa é reconhecida por sua abordagem inovadora para vencer a complexidade do mercado, fornecendo o valor total de seus produtos ao mercado e, ao mesmo tempo, alcançando uma participação competitiva sustentável e de grande porte. Com foco no licenciamento, desenvolvimento local e fabricação de medicamentos de classe mundial, a cadeia de suprimentos completa da Boston Oncology Arabia garante acesso transformador a terapias essenciais – chegando aos sistemas hospitalares de forma rápida, confiável e acessível.

Saiba mais em https://bostononcology.com/

Para mais informações, entre em contato com o departamento de Relações Públicas da Boston Oncology Arabia:

media@bostononcology.com