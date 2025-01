Um homem, de 47 anos, que trabalhava como psicólogo com pessoas com deficiência intelectual na Bélgica, foi preso por supostamente ter cometido uma série de estupros em um centro de acolhimento no sul do país, disse uma fonte judicial nesta quinta-feira (2).

O suspeito é acusado de cometer “mais de uma dúzia” de estupros e agressões sexuais entre julho de 2022 e outubro de 2024 contra adultos no centro, disse Sandrine Vairon, da promotoria de Charleroi, à AFP.

O centro está localizado em Anderlues, uma cidade de cerca de 12.000 habitantes no sul da Bélgica.

O suspeito, que nega as acusações, também foi acusado de falsificação de documentos. Acredita-se que ele tenha apresentado um diploma falso de psicólogo para que o centro diurno pudesse contratá-lo, acrescentou a fonte judicial.

Ele foi preso no início de dezembro após uma denúncia. O judiciário belga confirmou sua prisão no final de 2024, disse Vairon.

