O tenista sérvio Novak Djokovic (nº 7 do mundo) derrotou nesta quinta-feira (2) o francês Gaël Monfils (55º) por 6-3 e 6-3, e se classificou assim para as quartas de final do torneio ATP 250 de Brisbane, na Austrália.

'Nole' voltou a ser um pesadelo para o tenista francês, a quem venceu nos 20 confrontos diretos entre os dois.

O sérvio de 38 anos, forte fisicamente e raramente cometendo erros, fez um jogo sólido e não deu chances a Monfils, também de 38 anos.

O adversário de 'Djoko' no duelo que vai valer uma vaga nas semifinais será o americano Reilly Opelka.

Djokovic, ex-número 1 do mundo, vem de uma temporada de 2024 em que não conquistou nenhum título de Grand Slam pela primeira vez desde 2017. Seu grande momento no ano foi a conquista da medalha de ouros nos Jogos de Paris. Ele tentará alcançar um histórico 25º título de 'major' no Aberto da Austrália, seu torneio 'de estimação', o qual já conquistou dez vezes, a partir do dia 12 de janeiro, em Melbourne.

No feminino, a número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, que vai lutar para conquistar o Aberto da Austrália pela terceira vez consecutiva, derrotou a cazaque Yulia Putintseva nas oitavas de final por 2 sets a 0, parciais de 7-6 (7/2) e 6- 4.

Sua adversária nas quartas de final será a tcheca Marie Bouzkova.

-- Torneio ATP-250 de Brisbane:

. Simples masculino - 2ª rodada:

Novak Djokovic (SRB/N.1) x Gaël Monfils (FRA) 6-3, 6-3

Reilly Opelka (EUA) x Matteo Arnaldi (ITA) 7-6 (11/9), 7-6 (7/4)

Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) x Frances Tiafoe (EUA/N.4) 6-4, 7-6 (7/4)

Jakub Mensik (CZE) x Dusan Lajovic (SRB) 6-3, 6-2

-- Torneio WTA-500 de Brisbane:

. Simples feminino - Oitavas de final:

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) x Yulia Putintseva (CAZ/N.15) 7-6 (7/2), 6-4

Marie Bouzková (CZE) x Victoria Azarenka (BLR/N.10) 6-4, 6-4

Ons Jabeur (TUN) x Elina Avanesyan (ARM) 6-4, 1-6, 6-4

Mirra Andreeva (RUS/N.8) x Linda Nosková (CZE/N.12) 6-3, 6-0

Ashlyn Krueger (EUA) x Suzan Lamens (HOL) 7-5, 6-0

Polina Kudermetova (RUS) x Daria Kasatkina (RUS/N.3) 1-6, 6-2, 7-5

Anhelina Kalinina (UCR) x Yuan Yue (CHN) 6-1, 6-4

Kimberly Birrell (AUS) x Anastasia Potapova (RUS) 7-6 (7/2), 6-2

