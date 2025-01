PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ANO NOVO 2025: Mundo entra em 2025 com desejos de paz e à espera de Trump

ATAQUE VEÍCULO EUA: Motorista atropela multidão em Nova Orleans; 11 mortos e 35 feridos

=== ANO NOVO 2025 ===

RIO DE JANEIRO:

Mundo entra em 2025 com desejos de paz e à espera de Trump

De Sydney a Nova York, passando por uma Damasco livre do poder dos Assad, o mundo celebrou a entrada em 2025 à meia-noite desta quarta-feira (1º), depois de um ano marcado pelas guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, pelos Jogos Olímpicos e pelo retorno de Trump ao poder.

MOSCOU:

Habitantes de Moscou pedem 'paz na Ucrânia' para 2025

"Que a paz reine", desejam vários moradores de Moscou nas ruas do centro da cidade no início do novo ano, expressando a sua "esperança" de que o conflito na Ucrânia chegue ao fim e a "estabilidade" retorne ao seu país.

=== ATAQUE VEÍCULO EUA ===

WASHINGTON:

Motorista atropela multidão em Nova Orleans; 11 mortos e 35 feridos

Um homem "desesperado para provocar um massacre" dirigiu uma caminhonete a toda velocidade contra uma multidão que comemorava o Ano Novo em Nova Orleans nesta quarta-feira (1º) e deixou pelo menos 10 mortos e 35 feridos, antes de ser morto pela polícia.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

CHISINAU, Moldávia:

Leste europeu se preocupa com fim do trânsito de gás russo através da Ucrânia

A interrupção, nesta quarta-feira (1º), do trânsito de gás russo através do território ucraniano, um acordo de décadas agora cancelado devido à guerra, suscita preocupação no leste da Europa: a Moldávia declarou estado de emergência e a Eslováquia ameaça tomar represálias contra Kiev.

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Sul envia aos EUA caixa-preta do avião acidentado

Os investigadores do acidente aéreo da Jeju Air, o pior desastre aéreo da Coreia do Sul, que deixou 179 mortos, anunciaram nesta quarta-feira (1º) que enviarão uma das caixas-pretas do avião aos Estados Unidos para análise.

SEUL:

Investigadores sul-coreanos alertam que prenderão o presidente o mais tardar na segunda-feira

A equipe que investiga a declaração de lei marcial da Coreia do Sul em dezembro alertou, nesta quarta-feira (1º), que executará a ordem de prisão contra o presidente destituído, Yoon Suk Yeol, dentro do prazo estabelecido, até segunda-feira.

-- ORIENTE MÉDIO

FAIXA DE GAZA:

Ataques israelenses deixam ao menos 25 mortos na noite de Ano Novo em Gaza

Ao menos 25 pessoas morreram em Gaza desde o início de 2025 devido aos ataques israelenses, anunciou nesta quarta-feira (1º) a Defesa Civil do território palestino, onde o mau tempo agrava uma situação humanitária crítica depois de mais de um ano de guerra.

CAIRO:

Legado de Carter sobrevive em uma paz sólida, porém fria, entre Egito e Israel

O ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, falecido no domingo, conseguiu negociar um tratado de paz histórico entre o Egito e Israel que, embora seja considerado frio e instável, tem se mantido até mesmo durante a atual guerra em Gaza.

DAMASCO:

Ministro da Informação sírio promete 'liberdade de imprensa e de expressão' em entrevista à AFP

O ministro da Informação das novas autoridades sírias, Mohammed al Omar, declarou à AFP que trabalha por uma imprensa "livre" e se comprometeu a garantir a "liberdade de expressão" em um país no qual a mídia esteve amordaçada pelo governo anterior.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

MILÃO:

Milão, capital da moda e das finanças, proíbe cigarros nas ruas

Em Milão, capital da alta-costura e das finanças, fumar não estará mais na moda. A partir de 1º de janeiro, a cidade proíbe cigarros nas ruas, uma novidade na Itália.

=== ESPORTES ===

