Raphaela Peixoto - Correio Braziliense

Um avião brasileiro caiu com 67 pessoas no Cazaquistão, nesta quarta-feira (25/12). A aeronave, um Embraer 190, voava entre Baku, a capital do Azerbaijão, e Grozny, a capital da república russa da Chechênia.

O vice-primeiro-ministro Kanat Bozumbayev informou que o acidente deixou 38 mortos.





O modelo faz parte da linha Embraer E-Jets, um grupo de aviões narrow-body — aeronaves estreitas e de médio alcance. A capacidade da aeronave varia de 96 a 114 assentos e tem uma envergadura de 28,72m e 36,24m de comprimento. O avião chega uma velocidade máxima de 871km/h e alcança uma altitude de 4.537 quilômetros.





Desde 2009, a Força Aérea Brasileira tem dois Embraer 190, designados FAB VC-2, utilizados normalmente para voos domésticos pela Presidência da República, por ministros e outras autoridades do governo brasileiro. A aeronave também é o modelo oficial do time do Palmeiras desde 2023.

A Embraer, fabricante do avião, disse que está "pronta para auxiliar todas as autoridades". "Nossas preocupações e compaixão vão para as famílias, amigos, colegas e entes queridos afetados pelo acidente", afirmou a empresa, em nota.

Conhecido pela eficiência econômica, o modelo é destinado unicamente ao transporte de passageiros e é amplamente adotado por várias empresas globalmente, principalmente no Brasil.





Do total de pessoas a bordo, 62 eram passageiros e cinco da tripulação. Entre eles, havia cidadãos do Azerbaijão, Cazaquistão, Rússia e Quirguistão, informou a agência de notícias russa Interfax.