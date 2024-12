PRINCIPAIS NOTÍCIAS

NATAL PAPA CONFLITOS: Papa Francisco pede ao mundo para superar as divisões

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia executa ataque em larga escala contra rede de energia da Ucrânia no Natal

VATICANO:

Em mensagem de Natal, papa Francisco pede ao mundo para superar as divisões

O papa Francisco pediu nesta quarta-feira (25) para calar as armas e "superar as divisões, em uma mensagem aos milhões de cristãos que celebram o Natal, mais uma vez ofuscado pelos conflitos em Gaza, na Ucrânia e outras regiões.

BANDA ACEH:

A discreta missa de Natal em uma região da Indonésia sob a sharia

À luz de velas e com a música de órgão, centenas de católicos se reuniram para celebrar a missa de Natal em Aceh, na Indonésia, a única província sob a lei da sharia neste país de maioria muçulmana.

KIEV:

Rússia executa ataque em larga escala contra rede de energia da Ucrânia no Natal

A Rússia lançou nesta quarta-feira (25) mais de 70 mísseis e uma centena de drones contra as instalações de energia da Ucrânia, um ataque que, segundo Kiev, matou uma pessoa e deixou centenas de milhares de residências sem energia elétrica e calefação no dia de Natal.

PARAMARIBO:

Desi Bouterse, ex-ditador do Suriname e foragido da justiça, morre aos 79 anos

O ex-presidente do Suriname Desi Bouterse, foragido da justiça pelo assassinato de 15 opositores em 1982, morreu aos 79 anos de idade, informou o governo nesta quarta-feira (25).

ASTANA:

Avião fabricado pela Embraer cai no Cazaquistão: 32 sobreviventes e temor de 35 mortes

Um avião da companhia Azerbaijan Airlines caiu nesta quarta-feira (25) na região oeste do Cazaquistão com 67 pessoas a bordo, das quais 32 sobreviveram, segundo as autoridades locais, que não divulgaram informações sobre as outras 35.

DAMASCO:

Autoridades sírias anunciam que incineraram um milhão de comprimidos de captagon

As novas autoridades sírias incineraram uma grande quantidade de drogas nesta quarta-feira (25) em Damasco, incluindo um milhão de comprimidos de captagon, uma anfetamina produzida em escala industrial durante o regime do presidente deposto Bashar al Assad, anunciaram duas fontes das forças de segurança.

LONDRES:

Vitória do City, o presente que Guardiola espera no 'Boxing Day'

Imerso em uma inexplicável série de nove derrotas nos últimos 12 jogos entre todas as competições, o Manchester City de Pep Guardiola precisa dos três pontos em casa contra o Everton, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês, no tradicional 'Boxing Day', nesta quinta-feira (26).

