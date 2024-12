Le Havre e Montpellier, dois times da elite do futebol francês, foram eliminados na fase de 32-avos de final da Copa da França neste sábado (21) por equipes da quarta divisão.

Lanterna do Campeonato Francês, o Montpellier caiu goleado por 4 a 0 pelo Le Puy, enquanto o Le Havre (17º) se despediu da competição com derrota por 1 a 0 para o Saint-Brieuc.

Por sua vez, Toulouse e Nice espantaram a zebra e avançaram batendo Haut Lyonnais (4ª divisão) e Corte (5ª divisão), respectivamente. Mas não houve vida fácil para os times da Ligue 1, já que ambos os jogos foram decididos em disputas de pênaltis.

Já o Brest venceu o Roche-sur-Yon (4ª divisão) por 1 a 0, o Lyon bateu o Feignies-Aulnoye (4ª divisão) por 2-1 e o Nantes goleou por 4 a 0 o Drancy (5ª divisão) nos outros jogos das equipes da elite contra clubes de divisões inferiores.

No último duelo do dia, o Strasbourg se impôs com autoridade sobre o Calais (5ª divisão) e venceu por 3 a 0.

A fase de 32-avos de final da Copa da França continua no domingo, com destaque para dois confrontos entre equipes da Ligue 1.

O Lens recebe Paris Saint-Germain, atual campeão, enquanto o Saint-Etienne enfrenta o Olympique de Marselha.

-- Resultados das equipes da primeira divisão na fase de 32-avos de final da Copa da França:

- Sexta-feira:

FC Rouen (3ª) - (+) Lille (1ª) 0 - 1

- Sábado:

(+) Stade Briochin (4ª) - Le Havre (1ª) 1 - 0

La Roche VF (4ª) - (+) Brest (1ª) 0 - 1

Hauts Lyonnais (4ª) - (+) Toulouse (1ª) 0 - 0 (2-4 nos pênaltis)

Feignies (4ª) - (+) Lyon (1ª) 1 - 2

Drancy (5ª) - (+) Nantes (1ª) 0 - 4

(+) Le Puy (4ª) - Montpellier (1ª) 4 - 0

USC Corte (5ª) - (+) Nice (1ª) 1 - 1 (3-5 nos pênaltis)

RC Calais (5ª) - (+) Strasbourg (1ª) 0 - 3

- Domingo (horário de Brasília):

(10h45) Burdeaux (4ª) - Rennes (1ª)

Auxerre (1ª) - Dunkerque (2ª)

Ass. Still-Mutzig (6ª) - Reims (1ª)

Saint-Etienne (1ª) - Olympique de Marselha (1ª)

Union Saint-Jean FC (6ª) - Monaco (1ª)

(13h30) AF Bobigny (4ª) - Angers (1ª)

(17h00) Lens (1ª) - Paris Saint-Germain (1ª)

(+): classificados para a próxima fase.

