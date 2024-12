O sorteio que definiu os duelos dos playoffs de acesso às oitavas de final da Conference League foi realizado nesta sexta-feira (20).

A fase de liga do terceiro torneio de clubes mais importante da Uefa terminou na quinta-feira, e os oito primeiros colocados avançaram diretamente para as oitavas.

Após seis rodadas, o favorito Chelsea terminou em primeiro lugar, com uma campanha 100% (6 vitórias e 18 pontos). O Vitória de Guimarães ficou em segundo com 14 pontos e, logo atrás, a Fiorentina fechou essa fase na terceira posição, com 13.

Os times que ficaram entre o 9º e o 24º lugar terão que disputar os playoffs de ida e volta em fevereiro para saber se estarão ou não nas oitavas de final.

Os clubes que terminaram entre o 25º e o 36º lugar na fase de liga recém-concluída foram eliminados.

--- Duelos dos playoffs da Conference League:

Gent (BEL) x Betis (ESP)

TSC (SRB) x Jagiellonia (POL)

Celje (SLO) x APOEL (CYP)

Vikingur Reikiavik (ISL) x Panathinaikos (GRE)

Copenhagen (DIN) x Heidenheim (ALE)

Molde (NOR) x Shamrock Rovers (IRL)

Omonia Nicósia (CYP) x Pafos (CYP)

Borac Banja Luka (BIH) x Olimpia Ljubljana (SLO)

Obs: Os playoffs serão disputados nos dias 13 de fevereiro (ida) e 20 de fevereiro (volta).

