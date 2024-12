O técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, espera que o atacante francês Kylian Mbappé possa jogar a final da Copa Intercontinental contra o Pachuca, após sofrer uma lesão na semana passada.

"Se ele estiver bem, depois de conversar com os médicos, vai jogar. Se existir o mínimo risco, obviamente não. Mas as impressões ontem foram muito boas. Estamos otimistas", disse Ancelotti em entrevista coletiva nesta terça-feira (17), véspera do jogo contra o time mexicano.

Perguntado sobre o posicionamento de Mbappé no campo, o treinador destacou que ele ainda não atingiu seu melhor nível: "Melhorou nos últimos jogos, mas não está no seu melhor, ainda. Ele pode jogar em qualquer posição: atacante, esquerda, onde entrar. Com a qualidade que tem, pode jogar onde quiser".

Ancelotti também falou sobre o início irregular da temporada. "Mudamos algumas coisas em relação à temporada passada: perdemos equilíbrio, algumas lesões e isso nos impediu de jogar o nosso melhor", afirmou o italiano, antes de ressaltar que agora "temos que modificar o sistema, a estratégia e se adaptar".

O treinador ressaltou que não perdeu o controle do vestiário.

"No futebol você passa por momentos difíceis, sempre aconteceu. Às vezes eles chegam em outubro, novembro, e outras vezes em abriu ou maio. O importante é estar aqui, continuar. Se acontece em outubro ou novembro, ainda dá para recuperar e nós estamos fazendo isso", disse o técnico merengue, que prometeu um time competitivo na segunda parte da temporada.

Com uma vitória sobre o Pachuca, Ancelotti vai superar Miguel Muñoz como o treinador com mais títulos na história do Real Madrid.

"Alcançar este sucesso é sintoma de ter feito um bom trabalho, acho que fiz. Mas quero continuar. É uma honra ser comparado com Miguel Muñoz e os demais treinadores que tiveram a sorte de dirigir o maior clube do mundo", destacou.

Ao final, Ancelotti se defendeu das críticas: "O Real Madrid vinha de ganhar no ano passado o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões e no meio do ano contratou o melhor jogador do mundo. Então todos pensaram que seria um passeio. E o futebol não é um passei, mas sim lutar a cada jogo".

bur-rsc/mb/cb