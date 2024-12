A Rússia iniciou uma "ofensiva intensa", com o apoio das tropas norte-coreanas, na região russa de Kursk, que está parcialmente ocupada pelas forças ucranianas, afirmou nesta terça-feira o comandante do Exército ucraniano, Oleksandr Sirski.

A região russa de Kursk está parcialmente ocupada pelas forças ucranianas, que avançaram em uma ofensiva em agosto para combater a invasão russa, que começou em fevereiro de 2022.

"Há três dias, o inimigo executa operações ofensivas intensas na região de Kursk, usando ativamente unidades do exército norte-coreano, que sofreram perdas significativas, declarou Sirski durante uma videoconferência com líderes regionais, que foi exibida pela televisão ucraniana.

As agências de inteligência da Ucrânia, dos Estados Unidos e da Coreia do Sul afirmam que a Coreia do Norte enviou quase 10.000 soldados à Rússia para apoiar as tropas do Kremlin em território ucraniano.

"Os mercenários norte-coreanos já sofreram grandes perdas", afirmou Sirski, sem revelar mais detalhes.

O relato de que a Rússia passou à ofensiva em Kursk coincide com um boletim do exército de Moscou que afirma que suas tropas tomaram uma pequena cidade em Donetsk, na frente leste da Ucrânia, 10 quilômetros ao sul da cidade-chave de Kurakhove.

