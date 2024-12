PRINCIPAIS NOTÍCIAS

RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Comandante militar russo morre em explosão em Moscou reivindicada pela Ucrânia

SÍRIA CONFLITO: Novos líderes da Síria redobram seu compromisso com o mundo

ONU CLIMA: Agricultura insustentável e consumo excessivo deixam a natureza em perigo, alerta ONU

MOSCOU:

Comandante militar russo morre em explosão em Moscou reivindicada pela Ucrânia

O comandante da divisão de armas químicas do Exército russo morreu em uma explosão em Moscou nesta terça-feira (17), reivindicada por Kiev, sendo o militar de maior patente assassinado na Rússia desde o início do conflito.

Rússia atentado

DAMASCO:

Novos líderes da Síria redobram seu compromisso com o mundo

Os novos líderes da Síria intensificaram nesta terça-feira seu compromisso com os países que rejeitam o presidente deposto Bashar al Assad e prometeram dissolver as facções rebeldes que contribuíram para tirar do poder a dinastia que dominou por 50 anos.

Síria conflito governo exército

PARIS:

Agricultura insustentável e consumo excessivo deixam a natureza em perigo, alerta ONU

O consumo excessivo e a agricultura insustentável estão alimentando crises sobrepostas que afetam a natureza e o clima, colocando em risco alguns ecossistemas como os recifes de coral, alerta um relatório divulgado pela ONU nesta terça-feira.

ONU clima IPBES meio-ambiente agricultura

ESTRASBURGO:

Opositor González Urrutia espera por 'nova era' na Venezuela com seu retorno em 10 de janeiro

O líder da oposição venezuelana, Edmundo González Urrutia, que reivindica vitória nas eleições presidenciais realizadas em julho, aguarda o "início de uma nova era" com o seu anunciado retorno ao país em 10 de janeiro.

Venezuela UE eleições política parlamento

AVIGON:

Gisèle Pelicot, de sobrevivente de estupros em série a ícone feminista

Os estupros cometidos por desconhecidos e planejados por seu marido poderiam tê-la destruído, mas a francesa Gisèle Pelicot decidiu enfrentar seus agressores nos tribunais para exigir que "a vergonha mude de lado" e virou um ícone feminista mundial.

França Mulheres estupro julgamento

PORT VILA:

Tremor de 7,3 graus de magnitude abala Vanuatu

Um forte terremoto sacudiu, nesta terça-feira (17), o pequeno país insular de Vanuatu e destruiu sedes de embaixadas na capital Port Vila, onde uma testemunha afirmou à AFP que viu corpos nas ruas.

Vanuatu terremoto

MADRI:

Atriz espanhola Marisa Paredes morre aos 78 anos

A atriz espanhola Marisa Paredes, com uma carreira longa e aclamada, que incluiu vários filmes com o diretor Pedro Almodóvar, morreu aos 78 anos, informou nesta terça-feira (17) a Academia Espanhola de Cinema.

Espanha cultura cinema

