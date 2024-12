A revista Time anunciou, na manhã desta quinta-feira (12/12), que Donald Trump foi eleito como Personalidade do Ano de 2024. O presidente eleito dos Estados Unidos ganhou o título pela segunda vez na história. A primeira foi em 2016, quando também venceu as eleições no país.





"Durante 97 anos, os editores da TIME têm escolhido a Pessoa do Ano: o indivíduo que, para o melhor ou para o pior, fez o máximo para moldar o mundo e as manchetes nos últimos 12 meses. Em muitos anos, essa escolha é difícil. Em 2024, não foi", escreveu o editor-chefe da publicação, Sam Jacobs.





De acordo com a revista, a escolha levou em conta o “impressionante retorno político” do republicano, afirmando que a vitória na eleição presidencial foi “histórica em diversos aspectos”. Trump, que assume a Casa Branca em 20 de janeiro, será o presidente mais velho dos Estados Unidos.





Além disso, é a primeira pessoa condenada a ser eleita para comandar o país. O empresário foi condenado por 34 acusações de fraude no caso em que teria comprado o silêncio da atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels.









Trump volta ao governo após deixar o cargo, em 2021, quando se recusou a reconhecer a derrota nas urnas para o democrata Joe Biden. Na ocasião, ele acusou o pleito de 2020 de fraude, o que levou à invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, que terminou com ao menos cinco mortos.





Em sua primeira gestão, o republicano enfrentou dois processos de impeachment e foi alvo de diversas ações na Justiça por ter tentado reverter o resultado das eleições. Parte dos processos foi arquivada após ele ter sido reeleito.





Em 2024, Trump saiu vitorioso tanto no Colégio Eleitoral, quanto no voto popular. Além disso, conquistou maioria para o seu partido na Câmara e no Senado.





De acordo com a Time, outros nove nomes estavam na disputa pelo título de personalidade do ano: a vice-presidente Kamala Harris, que disputou as eleições com Trump; a princesa de Gales e esposa do príncipe William, do Reino Unido, Kate Middleton; o bilionário Elon Musk; a viúva do opositor russo Alexei Navalni, Iulia Navalnaia; o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu; o presidente do FED, o banco central americano, Jerome Powell, podcaster e guru da direita americana, Joe Rogan; a presidente do México, Claudia Sheinbaum; e do dono da Meta, Mark Zuckerberg.









No ano passado, o título foi dado para a cantora Taylor Swift, por "construir um mundo próprio que criou um lugar para tantos, por transformar sua história em uma lenda global, por trazer alegria a uma sociedade que precisa desesperadamente dela".





Já em 2022, o veículo escolheu o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky. “Sua coragem passou a definir seus compatriotas ucranianos. Em vez de correr para salvar suas vidas, muitos ucranianos pegaram todas as armas que puderam encontrar e correram para defender suas vilas e cidades contra uma força invasora armada com tanques e helicópteros de ataque”, destacou a publicação.









Confira a lista das pessoas do ano, desde 2010:





2010: Mark Zuckerberg

2011: 'O manifestante' (pessoas que protestaram contra líderes autoritários, como na Primavera Árabe)

2012: Barack Obama

2013: Papa Francisco

2014: Equipes que combateram o vírus ebola

2015: Angela Merkel

2016: Donald Trump

2017: Movimento contra o assédio

2018: 'Os guardiões' (jornalistas perseguidos)

2019: Greta Thunberg

2020: Joe Biden e Kamala Harris

2021: Elon Musk

2022: Volodimir Zelenski

2023: Taylor Swift