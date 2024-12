Um menino de 9 anos chamou atenção da imprensa britânica ao escrever uma carta comovente para a Rainha Camilla, esposa do Rei Charles III, da Inglaterra. O garoto, chamado Harry Adams, prestava solidariedade à monarca, que estava em tratamento devido a uma pneumonia, e terminou a mensagem com uma declaração de amor.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





“Nós te amamos”, encerrou o texto, que desejava que Camilla “melhorasse logo”. A carta era assinada por Harry e sua família, incluindo a treinadora de cavalos Georgie Nicholls e sua filha de 18 anos, Olive, que é amazona. A família ainda inclui o cavalo Thank You Ma'am, apelidado do puro-sangue mais azarado da Inglaterra.











Isso porque, mesmo nunca tendo vencido uma corrida de saltos, o animal terminou em segundo em uma série de corridas. A Rainha comparece regularmente a um clube de hipismo e faz parte de uma série de organizações equinas, incluindo a The Brooke, uma instituição de caridade que cuida de burros e cavalos.





No último dia 3, foi noticiado pela imprensa local que Camilla teve que cancelar vários eventos em novembro, devido a uma pneumonia. Devido ao problema de saúde, ela não participou das atividades ao ar livre programadas para a visita do emir do Catar, o xeque Tamim bin Hamad Al-Thani. Mas compareceu a compromissos em ambientes fechados.











Na ocasião, a Família Real informou que Camilla já havia se livrado da tosse, mas ainda estava com um “cansaço extremo”. A doença teria sido contraída no início de novembro, durante uma viagem feita pelo casal real à Austrália e Samoa.





A pneumonia foi o terceiro susto em termos de saúde na monarquia britânica em 2024. No início do ano, Charles e Kate Middleton, esposa do príncipe William, revelaram que foram diagnosticados com câncer.