O ano de 2024 tem sido difícil para a monarquia britânica, com o anúncio de que o rei, Charles III, e a princesa Kate sofrem de câncer.

- 17 de janeiro: O Palácio de Kensington anuncia a internação de Kate, 42, esposa do príncipe William, filho mais velho de Charles III, para "uma cirurgia abdominal planejada". O palácio ressalta que a intervenção foi bem-sucedida, mas que a princesa não retomaria as funções oficiais antes do fim de março.

Diante das especulações da opinião pública, o palácio afirma que não se trata de câncer. Horas mais tarde, o Palácio de Buckingham anuncia que Charles III, 75, seria internado devido a uma hipertrofia benigna da próstata.

O comunicado sobre a saúde do rei, incomum na monarquia, pretendia alertar a população para a doença, muito comum entre os homens mais velhos e que não costuma ser grave.

- 21 de janeiro: Sarah Ferguson 64, ex-mulher do príncipe Andrew, irmão do rei, anuncia que sofre de melanoma maligno, um câncer de pele. Seis meses antes, em junho de 2023, ela anunciou que havia recebido um diagnóstico precoce de câncer de mama.

- 26 de janeiro: Charles III dá entrada na renomada Clínica de Londres, onde Kate estava internada. O monarca cumprimenta a multidão ao deixar a clínica, três dias depois.

O Palácio de Kensington também anuncia em 29 de janeiro a alta de Kate.

- 5 de fevereiro: O Palácio de Buckingham anuncia a descoberta de um câncer durante a cirurgia de próstata do rei, e que ele estava em tratamento. O comunicado não especifica a natureza do câncer.

Charles III cancela todos os compromissos públicos, mas continua desempenhando algumas funções oficiais, como a reunião semanal com o primeiro-ministro.

- Ausência misteriosa de Kate

O silêncio sobre o motivo da cirurgia de Kate e sua longa ausência geram especulações nas redes sociais. Em 27 de fevereiro, William alega motivos pessoais e cancela em cima da hora sua presença em uma cerimônia em memória do padrinho, alimentando os rumores sobre a saúde da esposa.

Em 10 de março, por ocasião do Dia das Mães no Reino Unido, o Palácio de Kensington publica uma fotografia oficial de Kate com os filhos, a primeira desde a sua cirurgia. Mais tarde, a princesa admite que a imagem havia sido retocada digitalmente, aumentando as especulações.

- 22 de março: A princesa anuncia em vídeo que sofre de câncer e que iniciou um tratamento com quimioterapia.

- 26 de abril: O palácio anuncia a retomada das atividades públicas do rei com uma visita a um centro de luta contra o câncer. Segundo um porta-voz, os avanços no tratamento animavam os médicos.

- 14 de junho: Kate anuncia nas redes sociais "bons progressos" em seu tratamento e que vai participar no fim de semana do tradicional desfile do aniversário do rei em Londres, sua primeira aparição pública oficial desde dezembro.

Kate deve se juntar amanhã à família real para a tradicional saudação na sacada do Palácio de Buckingham. O rei informou que vai participar em carruagem, e não a cavalo, como fez no ano passado.

