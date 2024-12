PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BRASIL LULA SAÚDE: Lula passa por novo procedimento médico com 'sucesso'

SÍRIA CONFLITO: Novos dirigentes da Síria tentam tranquilizar comunidade internacional

=== BRASIL LULA SAÚDE ===

SÃO PAULO:

Lula passa por novo procedimento médico com 'sucesso'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por um novo procedimento médico nesta quinta-feira (12) com "sucesso", após ser submetido a uma cirurgia de emergência na terça-feira devido a uma hemorragia intracraniana.

=== SÍRIA CONFLITO ===

DAMASCO:

Novos dirigentes da Síria tentam tranquilizar comunidade internacional

Quatro dias após a queda de Bashar al-Assad em uma ofensiva liderada por islamistas, os novos governantes da Síria tentam tranquilizar a comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, cujo chefe da diplomacia viajou nesta quinta-feira (12) à Jordânia para pedir uma transição "inclusiva".

DAMASCO:

Sírio lembra calvário de sua prisão em base militar de Damasco

Nas ruínas de um anfiteatro da base de Mazzeh, ao sudoeste de Damasco, Riad Halak recorda as torturas que sofreu enquanto procura provas da sua detenção naquela que foi a sede do poderoso serviço de inteligência da Força Aérea Síria.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MÉXICO:

Como o México se prepara México para possível crise migratória após a posse de Trump?

O México começou a traçar sua estratégia para enfrentar uma possível crise na fronteira com os Estados Unidos, caso Donald Trump cumpra a ameaça de realizar a maior deportação de migrantes quando assumir a Presidência.

-- EUROPA

ESTOCOLMO:

Suécia encerra investigação sobre estupro que teria Kylian Mbappé como alvo

O Ministério Público da Suécia arquivou por falta de evidências a investigação sobre um suposto "estupro" que a imprensa do país vinculou a uma estadia em Estocolmo de Kylian Mbappé e seu entorno, anunciou o MP nesta quinta-feira (12), sem mencionar o jogador de futebol francês do Real Madrid.

SOFIA:

Bulgária e Romênia entram para o Espaço Schengen de livre circulação europeia

Os países da União Europeia (UE) aprovaram nesta quinta-feira (12) a adesão plena da Bulgária e da Romênia ao denominado Espaço Schengen, a área de livre circulação de pessoas, após 13 anos de espera.

-- ÁSIA

SEUL:

Presidente sul-coreano promete lutar 'até o último minuto'

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, prometeu nesta quinta-feira (12) lutar "até o último minuto", em um discurso em tom de desafio para defender sua fracassada declaração de lei marcial na semana passada e o envio de soldados ao Parlamento.

=== ECONOMIA ===

LA PAZ:

Bolívia está atrasada na corrida pelo mercado global de lítio

No “triângulo do lítio” da América do Sul, a corrida estratégica pelo mercado global desse metal fundamental para a transição energética está avançando. Mas a Bolívia está ficando para trás da Argentina e do Chile na competição para explorar o chamado “ouro branco”.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

PARIS:

Relatórios denunciam mortes de jornalistas pelo Exército israelense, mas números divergem

Dois relatórios apresentados esta semana denunciam as mortes de dezenas de jornalistas em 2024 em ataques do Exército israelense, mas os números são diferentes.

COPENHAGUE:

Copenhague se reinventa para enfrentar a água, sua ameaça número um

Ameaçada pelo mar, pelos aquíferos e pela chuva, Copenhague decidiu se adaptar às mudanças climáticas e, com mais de 300 projetos em andamento, está trabalhando para se proteger de inundações, um desafio em uma cidade perigosamente propensa a ser submersa.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

