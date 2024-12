O Lille sofreu, mas venceu o Sturm Graz por 3 a 2 nesta quarta-feira (11), no estádio Pierre-Mauroy, e parece perto da classificação, pelo menos para a repescagem da Liga dos Campeões.

Após este jogo, o clube do norte da França ficou provisoriamente em sexto com 13 pontos, o que deverá ser suficiente para que avance às oitavas de final.

Mas o Lille pode ainda fazer melhor: depois de um grande desafio em Anfield diante do Liverpool, que lidera a principal competição europeia de clubes e o Campeonato Inglês, o time francês terá a oportunidade, em casa, de concluir em grande estilo a sua excelente campanha na fase de liga da Champions contra o Feyenoord.

Uma vitória nestas duas últimas partidas poderá fazer com que termine entre os oito primeiros clubes, que se classificam diretamente para as oitavas de final.

Mas antes de fazer os cálculos, os 'Dogues' precisavam vencer o modesto clube austríaco Sturm Graz (29º, três pontos) para não desperdiçar os pontos duramente conquistados contra Real Madrid (1-0), Atlético de Madrid (3-1), Juventus (1-1) e Bologna (2-1).

Apesar da desconfiança mostrada antes desta partida, o Lille tiveram dificuldades diante do Graz.

Mas começaram bem o jogo, cercando a grande área austríaca desde o início, a ponto de criarem várias oportunidades através de Rémy Cabella (5') e Jonathan David (30'), antes de abrirem o placar por meio de Osame Sahrawi.

O norueguês marcou com um disparo cruzado de pé esquerdo, apesar da presença de dois defensores, após um avançar cerca de trinta metros (37').

O holandês Mitchel Bakker fez o mesmo pouco antes do intervalo, num chute com a parte externa do pé esquerdo, depois de ter recuperado uma bola difícil (45'+2).

Mas o time francês não conseguiu manter a tranquilidade. Logo depois, Ayyoub Bouaddi não conseguiu afastar a bola de sua área e Otar Kiteishvili mandou no ângulo, diminuindo a vantagem ainda no primeiro tempo (45'+4).

E o gol de empate veio logo após o intervalo. Mais uma vez, de um erro de Bouaddi: uma perda de bola foi aproveitada por William Boving, que cruzou para Mika Biereth marcar (47').

Foram necessárias mudanças promovidas pelo técnico Bruno Génésio para que a equipe se reencontrasse em campo. Depois de colocar como titular, para surpresa de todos, o lateral-esquerdo Mitchel Bakker na ala direita, o que lhe permitiu marcar um gol, Genesio colocou Hakon Haraldsson aos 80 minutos.

Um minuto depois, o islandês deu a vitória ao seu time com um belo chute na área, na segunda vez em que tocou na bola (81').

rbo/bdu/aam/cb