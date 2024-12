Homens armados mataram nove pessoas no Haiti no mais recente surto de violência das gangues no país caribenho, informou, nesta quarta-feira (11), uma líder comunitária.

Os criminosos atacaram, na noite da terça-feira, a cidade de Petite-Riviere, no centro do Haiti, informou à AFP Bertide Horace, porta-voz de uma associação comunitária na região de Artibonite.

"Contamos nove mortos", disse Horace, dois deles adolescentes. Ela acrescentou que os autores do ataque sequestraram um número indeterminado de pessoas e incendiaram casas.

O ataque foi considerado uma vingança de membros de gangues contra os moradores de Petite-Riviere, que ajudaram as forças públicas a retomar o controle de uma sede da polícia, acrescentou a porta-voz.

Vídeos dos corpos circularam nas redes sociais, provocando a indignação dos moradores.

Poderosas gangues controlam a maior parte de Porto Príncipe, a capital haitiana, e cometem sequestros, estupros e atuam com violência extrema apesar da mobilização de uma força multinacional chefiada pelo Quênia, que tenta dar apoio à sobrecarregada polícia local.

Durante o fim de semana, quase 200 pessoas foram assassinadas em Porto Príncipe depois que o líder de uma gangue, convencido de que um feitiço vudu fez seu filho adoecer, atacou seguidores desta religião, segundo a organização Comitê para a Paz e o Desenvolvimento.

As Nações Unidas estimaram o número de mortos em 184, dos quais 127 seriam homens e mulheres idosos.

O Haiti sofre com décadas de instabilidade, mas a situação se agravou em fevereiro, quando fizeram ataques coordenados na capital para depor o então primeiro-ministro, Ariel Henry.

A organização Médicos sem Fronteiras (MSF) anunciou, nesta quarta, que retomará parcialmente suas atividades em Porto Príncipe, menos de um mês depois de suspender suas operações por ameaças contra seu pessoal.

Segundo as Nações Unidas, os últimos assassinatos elevam o número de mortes este ano no Haiti para cerca de 5 mil.

