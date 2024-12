Os preços internacionais do petróleo subiram nesta segunda-feira (9), impulsionados pela instabilidade no Oriente Médio após a queda do governo de Bashar al Assad na Síria e respaldados pela continuidade dos cortes de produção da Opep+.

Em Londres, o barril de tipo Brent para entrega em fevereiro subiu 1,43%, para 72,14 dólares. Em Nova York, o West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em janeiro avançou 1,74%, para 68,37 dólares.

"Todos os olhos estão voltados para as cenas surpreendentes vistas na Síria", e os preços responderam subindo, "mas com bastante calma", disse John Evans, analista da PVM.

Evans explicou que "todos estão avaliando o que a nova realidade na Síria pode significar".

"Os preços estão se recuperando devido à incerteza sobre como a mudança de regime na Síria pode se desenrolar", opinou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

No domingo, Bashar al Assad, que estava no poder na Síria há 24 anos, fugiu do país após uma ofensiva relâmpago de rebeldes islamistas.

pml-ni/vmt/llu/mar/ic/rpr