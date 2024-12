O governo brasileiro determinou o esvaziamento da Embaixada do Brasil em Damasco, na Síria, após a derrubada do presidente Bashar al-Assad — que fugiu do país e ganhou asilo na Rússia.

Segundo o blog da jornalista Daniela Lima, do g1, a operação para resgatar os servidores da representação diplomática está em curso nesta segunda-feira (9/12) e conta com o apoio da Organização das Nações Unidas (ONU).

No sábado (7/12), o Itamaraty disse que acompanha com preocupação a escalada de hostilidades na Síria e recomendou que todos os brasileiros que estão na Síria busquem sair do país.

"O Brasil reitera a necessidade de pleno respeito ao direito internacional, inclusive ao direito internacional humanitário, bem como à unidade territorial síria e às resoluções pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas", afirmou o Itamaraty.

O orgão também destacou que o Brasil apoia os esforços para solução política e negociada do conflito na Síria, que respeitem a soberania e a integridade territorial do país. "O Itamaraty, por meio da Embaixada em Damasco, permanece monitorando a situação dos brasileiros na Síria", acrescentou.