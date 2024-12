O jornalista paranaense Adriano Bachega, 53 anos, foi morto nesta terça-feira (3/12) no norte do México, onde morava. De acordo com a mídia local, ele dirigia entre na fronteira das cidades de Monterrey e San Pedro Garza García, em Nuevo León, por volta das 9h45 do horário do país, quando foi atingido por tiros vindos de caminhões e disparados contra o carro em que estava.

Naturalizado mexicano, Adriano era editor-chefe do portal Diário Digital Online, além de empreendedor, criador de conteúdo e assessor em negócios, publicidade, gestão, internet e redes sociais — de acordo com apresentação publicada por ele no próprio site.

A Federação Internacional de Jornalistas (IFJ, na sigla em inglês) disse que “condena este crime e exige uma investigação imediata sob o Protocolo Aprovado para Crimes contra a Liberdade de Expressão”, a fim de que seja esclarecido se o assassinato está ligado ao “trabalho informativo” do jornalista. Segundo a organização, a hipótese “não deve ser descartada, por ser um crime ocorrido no país mais perigoso da região para o exercício do jornalismo”.



Ao longo de 30 anos de carreira, Adriano Bachega desenvolveu diversas outras atividades profissionais, até mesmo como colaborador da empresa Odebrecht, em São Paulo, entre 2009 e 2012, conforme aponta o perfil dele no Linkedin.

