O tenista sérvio Novak Djokovic apresentou o troféu da Copa Libertadores antes da final deste sábado (30) entre Atlético-MG e Botafogo, em Buenos Aires.

Considerado um dos melhores jogadores da história, Djokovic carregou o troféu do torneio de clubes mais importante da América pelo campo do estádio Monumental, casa do River Plate, minutos antes do pontapé inicial.

O sérvio, atual número 7 do ranking da ATP, está em Buenos Aires para participar da despedida do tenista argentino Juan Martín Del Potro, que acontecerá no domingo, no Parque Roca, no sul da cidade.

