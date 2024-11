As autoridades advertiram a população dos Estados Unidos a não usar o Grande Lago Salgado, no estado de Utah, para colocar seus perus do Dia de Ação de Graças em salmoura, quando centenas de milhões de famílias se preparam para celebrar a data com um grande banquete.

A advertência veio depois que trabalhadores do parque em Utah encontraram uma ave flutuando, aparentemente depois que alguém a teria colocado na água para marinar nas vésperas das festividades desta quinta-feira.

"Este é o lembrete anual de não utilizar o Grande Lago Salgado para colocar o peru em salmoura", escreveram os administradores do parque estadual em suas redes sociais esta semana.

"Não apenas a salinidade é muito alta para se obter uma salmoura adequada, mas as ondas podem ser muito fortes e há grandes chances de perder o peru, como aconteceu com essa pessoa", acrescentaram.

A publicação está acompanhada de uma foto da ave morta, ainda envolvida no pacote do supermercado, suja com grama e detritos.

O Grande Lago Salgado é uma das maiores massas de água salgada no mundo sem acesso ao mar e é uma atração turística vital para a região. Mas está sob enorme pressão devido à atividade humana.

Em 2022, seu nível de água despencou para o ponto mais baixo já registrado devido ao consumo excessivo da agricultura e da mineração, e por uma seca histórica de duas décadas.

A água se tornou tão salgada que as artêmias salinas, uma importante fonte de renda para a economia local, começaram a morrer.

