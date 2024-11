A cabeça de bronze do imperador romano Septímio Severo será devolvida à Turquia, anunciou nesta terça-feira (26) o museu dinamarquês onde estava exposta, após uma disputa que se arrastava desde o ano passado.

"A Gliptoteca decidiu a favor do pedido da Turquia para a restituição do antigo retrato de bronze", indicou a instituição cultural em comunicado.

Há quase dois anos, uma estátua sem cabeça do imperador romano Septímio Severo (145-211) foi devolvida à Turquia após décadas nos Estados Unidos, em uma coleção particular que emprestou-a ao Metropolitan Museum of Art de Nova York.

A obra já havia sido anteriormente associada ao bronze da Gliptoteca, que entrou nas coleções do museu em 1970 sem informações sobre sua origem exata.

Em 1979, um ex-curador da instituição estimou que as duas estátuas eram iguais. Ambas foram reunidas durante uma exposição e medidas pela arqueóloga turca Jale Inan.

Com estes argumentos, a embaixada turca na Dinamarca solicitou formalmente a restituição do bronze em maio de 2023, um pedido que foi inicialmente recebido com ceticismo.

Por fim, a correspondência entre as duas peças não pôde ser estabelecida com certeza, mas o museu determinou que o bronze veio de Boubon, um sítio arqueológico romano na Ásia Menor, na região histórica da Lícia, atual costa mediterrânea da Turquia.

"Artefatos arqueológicos únicos de Boubon foram vendidos ilegalmente a colecionadores e museus de todo o mundo. Nos últimos anos, um grande número dessas peças foi devolvido. Estes fatores contribuíram para nossa decisão de aceitar o pedido de restituição da Turquia", disse a diretora do museu, Gertrud Hvidberg Hansen, em comunicado.

cbw/ef/mab/mb/yr/aa