O primeiro-ministro da Romênia, Marcel Ciolacu, um político pró-Europa, está praticamente fora do segundo turno das eleições presidenciais, segundo os resultados quase completos do primeiro turno, que aconteceu no domingo.

Após a apuração de quase 99% dos votos, o social-democrata Ciolacu caiu para terceiro lugar com 19,16%, atrás da candidata de centro-direita Elena Lasconi, que obteve quase 700 votos a mais.

O candidato pró-Rússia de extrema-direita Calin Georgescu ficou em primeiro lugar, com 22,94% dos votos.

ani-anb/pc/es/fp